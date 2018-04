De prehistorie in een app: knielende onderdanen aan je voeten

EINDHOVEN - Met 'oerselfies' wil het Prehistorisch Dorp in Eindhoven het verleden meer tot leven brengen. Het is een nieuwe stap in de Augmented Reality die het museum sinds vorig jaar inzet voor meer beleving. Wie de speciale app heeft gedownload kan daarmee een zelfportret maken in een berenvel of een statige foto op de troon uit de film Redbad, compleet met knielende onderdanen.

"Digitale technieken zijn heel geschikt om in korte tijd en heel levendig iets uit te leggen wat in het echt heel veel tijd zou kosten," legt directeur Ward Rennen uit. Hij noemt een activiteit als pottenbakken. "Dat duurt dagen. Maar met deze app kan het in een minuut."



Virtueel pottenbakken

Lotte en Daan mogen het proberen. Daan vormt met zijn handen een klein bolletje klei tot iets wat lijkt op het begin van een pot. Hij legt het op de draaischijf en zijn vader 'vangt' dat beeld met zijn mobiele telefoon en de speciale app. Tot zijn grote verbazing verandert het kleibolletje binnen een minuut in een mooie pot.



Het Prehistorisch Dorp kwam vorig jaar al met virtuele rondleidingen. Met behulp van de app De Tijdkijker geeft een virtuele gids uitleg bij bijzondere activiteiten in het park. Nu kunnen bezoekers met diezelfde app ook werkelijk zelf teruggaan in de tijd. In het bos wordt een zelfportret bijvoorbeeld voorzien van een berenvel.



Troon uit 'Redbad'

Lotte en Daan gaan met hun ouders voor een familieportret op de massieve troon uit de film Redbad. Die werd in het najaar van 2017 opgenomen in en rond het Prehistorisch Dorp. De troon bleef achter en is nu een gewild attribuut voor de 'oerselfies'.





"Kijk," laat Ward Rennen zien," als ik mijn mobieltje nu op hen richt dan maak ik niet alleen een mooi familieportret, maar er verschijnen ook knielende onderdanen aan hun voeten." En dat vindt de familie uit Waalwijk een 'bijzondere belevenis'. Het prehistorische familieportret is meteen al zeker van een plaats op het nachtkastje.