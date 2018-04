Komende week op naar de 20 graden: 'Geen 1 aprilgrap!'

EINDHOVEN - Het zou tijd worden. De komende week gaan de middagtemperaturen omhoog en volgend weekend ligt de 20 graden binnen handbereik: "En dat is geen 1 aprilgrap!", zegt Weer.nl. Maar voordat het zo ver is gaat het zondagnacht eerst nog een graadje vriezen.

Na natte en koude paasdagen gaat het eindelijk de goede kant op. Dinsdag en woensdag wordt het op de meeste plaatsen 15 graden.  In het oosten van Brabant kan het dan al 18 graden worden, maar droog en zonnig lenteweer zit er dan nog niet in.

Voor het weekend verwacht Weer.nl zelfs 20 tot 22 graden in het zuidoosten van het land. Dat hebben we te danken aan warme lucht die vanaf het Afrikaanse continent wordt aangevoerd. De kans op zon neemt dan ook flink toe. Of dit lenteweer ook na het weekend aanhoudt, durft Weer.nl nog niet te zeggen.