Voetbalsters RKVV DIA schitteren tegen Barcelona en Atlético Madrid: 'Wij horen hier echt wel tussen

MADRID - De voetbalsters van RKVV DIA in Teteringen hebben dit weekend indruk gemaakt in Spanje. Ze namen in Madrid deel aan een internationaal toptoernooi voor meisjes, om de Madrid Cup. Ze stonden daar tussen talenten van clubs zoals Manchester City, Barcelona en Atlético Madrid en bereikten de finalepoule. "Dit is echt een wereldprestatie."

"We werden uitgenodigd door de organisatie vanwege onze goede prestaties de afgelopen drie jaar", vertelt Yuri van Brummelen. "Atlético Madrid, Rayo Vallecano, Manchester City, AS Roma, Barcelona, het is alleen maar top wat hier speelt." En RKVV DIA. "Inderdaad, haha. Wij vinden het fantastisch dat wij hier tussen staan. Maar als je kijkt wat wij hebben gepresteerd, horen wij hier echt wel tussen."

'Impressive results'

DIA was ingedeeld in een poule met onder meer Atlético en Barcelona. Daarin eindigden ze als tweede. "Daardoor kwamen wij in de finalepoule terecht. Als je dan in ogenschouw neemt dat een van onze beste speelsters tijdens onze eerste wedstrijd al na achttien minuten geblesseerd uitviel en dat we anderhalf jaar jonger zijn dan onze tegenstanders, is dit echt een wereldprestatie."

Dat wordt beaamd door Pál Skretting van het Noorse Stabaek, waar DIA het onder meer tegen opnam. Hij spreekt van 'impressive results' van de Teteringse meiden in Madrid.

Niet fair

Van Brummelen is coördinator van de 'meisjesacademie' van DIA. Daarover zegt hij bescheiden: "Ik ben gewoon een fanatieke vader die dit doet naast zijn werk." Het verbaast Van Brummelen dat er bij de betaaldvoetbalclubs in Nederland geen jeugdopleidingen zijn voor jonge voetbalsters. "Ik vind het heel erg belangrijk dat meisjes net zo behandeld worden als jongens", legt hij uit.

"Ik heb twee kinderen, een jongen en een meisje. Die kunnen allebei bovengemiddeld voetballen. Voor mijn zoon was interesse van Willem II en NAC Breda. Hij is naar Willem II gegaan en heeft daar twee jaar genoten van de allerbeste omstandigheden om zijn droom na te jagen. Voor mijn dochter was er echter niks. Dan zeggen ze: ga maar bij de jongens voetballen. Ik vind dit niet fair richting de meiden. Ik wil dat ze gelijkwaardig behandeld worden als jongens. Als meiden een droom hebben, vind ik dat we er met zijn allen alles aan moeten doen om die te kunnen verwezenlijken."

'We leiden op voor de top'

Hij vindt dat hier een taak ligt voor de KNVB. "Maar als er te weinig gebeurt, dan vind ik dat je zelf het heft in handen moet nemen." En dus leiden ze bij amateurvoetbalclub DIA deze talentvolle meiden op, die nu dertien en veertien jaar zijn.

Het gevolg is wel dat hij er rekening mee moet houden dat profclubs op een gegeven moment 'zijn' meiden proberen over te nemen als ze een jaar of achttien zijn. Maar daar is hij niet bang voor. "Dat is juist de bedoeling", benadrukt hij. "We leiden niet op voor DIA, maar voor de Nederlandse eredivisie, de Primera Division... voor de top. Er is voor deze meiden nu geen topclub waar ze naartoe kunnen. Maar we hopen dat clubs zoals Ajax en Manchester City op de stoep staan als ze achttien of negentien zijn."