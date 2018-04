Man (18) expres van zijn fiets gereden door 18-jarige automobilist in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een 18-jarige jongeman uit Bergen op Zoom is zaterdagmiddag in zijn woonplaats ingereden op een 21-jarige man. Hij werd zaterdagavond in zijn woning aangehouden.

De auto, met in totaal vijf inzittenden, reed ’s middags op de Langs de Lijn. Nadat de auto de fietser passeerde, keerde de bestuurder het voertuig. De 18-jarige jongen gaf gas en reed vervolgens achter de fietser aan.

Het slachtoffer kon nog net achter een boom duiken, maar de auto raakte alsnog zijn fiets waardoor de man op de grond viel. Vervolgens zette hij het op een rennen en vluchtte hij een nabijgelegen pand in.

Het motief van de jongen is nog onduidelijk.