Verhalen gezocht over het rijke verleden van Brabant om korte films van te maken

EINDHOVEN - Omroep Brabant is op zoek naar verhalen over het rijke Brabantse verleden. Wie de beste ideeën heeft om er een film van 2 tot 4 minuten van te maken, kan een bedrag van 1000 euro en professionele ondersteuning winnen.

Bij de wedstrijd werkt Omroep Brabant samen met de Stichting Nieuwe Helden, Brabants Erfgoed en de Provincie Noord-Brabant. Zij zijn op zoek naar makers die verhalen van vroeger opnieuw tot leven te wekken.

Hoe je het verhaal gaat verbeelden, is aan jou. Jij bepaalt of het een videoclip, fictie, film, animatie, documentaire, fotoreportage, theaterstuk of andere vorm wordt. Het is de bedoeling dat de uitwerking uiteindelijk op film wordt gezet. Deze film moet minimaal 2 minuten en maximaal 4 minuten duren.

De makers met de beste ideeën krijgen de kans om hun idee uit te voeren met ondersteuning van 1000 euro en een professionele coach. Ook krijgen de winnaars toegang tot gerenommeerde instellingen en organisaties voor kostuums, voorwerpen of een locatie. De 10 beste producties worden eind dit jaar getoond in het tv-programma Goud van Brabant op Omroep Brabant. De absolute topper wint 3.000 euro productiebudget voor een eigen nieuw project.

Hoe kun je meedoen?

Beschrijf je idee op twee pagina’s en stuur het vóór 11 mei naar creatieftalent@goudvanbrabant.nl. Kijk voor inspiratie op www.thuisinbrabant.nl of www.brabantserfgoed.nl.