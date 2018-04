Henk van Straten zet een punt achter zijn huwelijk, gaat tinderen en schrijft er een boek over

EINDHOVEN - Schrijver Henk van Straten zette een nogal abrupt punt achter zijn huwelijk. Hoe het daarna ging met zijn kinderen, een nieuw tussenhuis en zijn belevenissen met de datingapp Tinder beschrijft hij open en eerlijk in zijn boek 'Berichten uit het tussenhuisje'. Ondanks alle complimenten lijdt hij naar eigen zeggen nog steeds aan het 'Eindhovenseboertjescomplex'.

Hij schreef inmiddels acht boeken en tientallen columns voor uiteenlopende bladen. Maar ook na zijn bejubelde boek lijdt de Eindhovense schrijver Henk van Straten nog steeds aan een grote behoefte aan bevestiging en goedkeuring, zo vertelt hij in de Omroep Brabant talkshow KRAAK.

De Wereld Draait Door

Eerder deze week was ook Mathijs van Nieuwkerk laaiend enthousiast, maar dat heeft maar even een positief effect op de schrijver. Van Straten: "Het zit diep, maar het heeft vooral met mijzelf te maken. Ik denk nog steeds dat iedereen daar kan komen zitten. Als je bij de Wereld Draait Door zit, wil dat niet altijd zeggen dat je een goed boek hebt geschreven".

Toch schreef Van Straten voor de tweede keer een boek dat helemaal over hemzelf gaat. Het boek vertelt over de tijd die de schrijver beleefde nadat hij zelf een nogal abrupt punt had gezet achter zijn huwelijk. Hoe het daarna gaat met zijn kinderen, een nieuw (tussen)huis en zijn bevindingen met bijvoorbeeld datingapp Tinder beschrijft Van Straten open en eerlijk.

Van Straten: "Het schrijfproces staat los van hoe ik denk dat iemand het gaat lezen en hoe hij het zal vinden. Als het dan eenmaal in de winkel ligt ben ik overgeleverd aan de onzekerheid en spanning."

Jojo

"Ik voel me als een jojo wanneer mijn boek eenmaal uitgekomen is. Een slechte recensie maakt me zo klein, maar een goede maakt me net zo groot. Maar ik geef ook niet alles bloot in mijn boeken. Ik monteer de werkelijkheid", zegt de Eindhovenaar. "Ik pas censuur toe, het moet in dienst staan van het verhaal. Je leest niet wat ik niet geschreven heb", aldus een enigszins Cruijffiaanse toevoeging van de schrijver.