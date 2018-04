Paaspop dag 3: biertjes, regendansjes en nieuwe parkeerplaatsen

SCHIJNDEL - Het festivalterrein ontwaakt na een gezellige avond Paaspop. De allerlaatste dag is begonnen.

In de tent maakt BZB het publiek goed wakker.

Op het terrein kwamen we ook de nieuwste trends tegen, zoals deze buiktasjes.





Modderige zaterdag

Feestgangers kwamen zaterdagavond massaal vast te zitten in de modder. Voor velen een domper op een prachtige avond.

Aanhoudingen

Van de 30.000 bezoekers zijn er twee mensen aangehouden op zaterdag. De politie is tevreden over het verloop tot nu toe. 'Het weer zorgt wel voor problemen, met name het parkeren. Door langdurige regenval is niet alle beoogde parkeerruimte beschikbaar', meldt de politie op Facebook. Twee mensen aangehouden (op 30.000 bezoekers) gisteren