Maddy (4) kan de mooiste hond van Nederland worden

DEN BOSCH - Kraakheldere blauwe ogen, mooie lange lokken en een snuitje om verliefd op te worden: de 4-jarige Maddy uit Den Bosch kan zomaar de mooiste hond van Nederland worden. Op dit moment loopt Maddy ongeveer vijftig stemmen achter op de landelijke nummer één.

Maddy staat nu op de eerste plaats voor Den Bosch en voor de provincie in de top vijf. Vorig jaar deed ik ook al mee aan de wedstrijd, maar schreef ik me vrij laat in, waardoor we niet zo veel stemmen behaalden”, aldus baasje Cizella Hendriksen. "Dit jaar was ik er snel bij. Vanaf moment één, op 8 maart, doe ik al mee."

Uiteindelijk wint er van iedere provincie één hond. De landelijke finale is op 6 mei tijdens het dierenfeestje Animal Event in de Beekse Bergen. Cizella heeft voornamelijk stemmen verzameld door actief te zijn op socialemediakanalen. Ook heeft ze thuis een uitlaatservice, dus haar klanten stemden ook.

Stemmen

Maddy is een bordercollie - een blue merle om precies te zijn. Ze is lief, best druk, maar dat hoort bij het ras, zegt Cizella. Buiten eeuwige roem kunnen hond en baasje ook een certificaat winnen.



Stemmen op Maddy? Dat kan hier.