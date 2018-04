Kickbokser Van Roosmalen opnieuw wereldkampioen vedergewicht

LOS ANGELES - Kickbokser Robin van Roosmalen heeft zijn titel als wereldkampioen vedergewicht (tot 57 kilo) met succes verdedigd. Hij won in de nacht van zaterdag op zondag in Los Angeles bij Glory van de Amerikaan Kevin VanNostrand. De Bosschenaar werd door de jury unaniem tot winnaar uitgeroepen.

Alleen tijdens de eerste ronde kwam de 28-jarige Van Roosmalen in de problemen, maar daarna had hij geen moeite meer met de Amerikaan. Het was voor de kickbokser de zestiende overwinning in de Glory-ring.

Tijdens de wedstrijd was Robin van Roosmalen duidelijk de bovenliggende partij, zo ook in de derde ronde.