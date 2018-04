Zelfs de kou houdt festivalgangers niet tegen, recordaantal bezoekers voor Paaspop

SCHIJNDEL - Nog nooit gingen zoveel bezoekers naar het Schijndelse festival Paaspop als dit jaar. In totaal bezochten maar liefst 81 duizend mensen het festival, waaronder 11 duizend kampeerders. Dat laat de organisatie weten. Zondagavond sluit De Jeugd van Tegenwoordig het festival af.

Volgens de organisatie is hiermee een record gevestigd. Er waren in totaal 250 acts, verdeeld over 15 podia. Artiesten als Bastille, Kensington en Guus Meeuwis traden op. Op dit moment speelt Iggy Pop. Vorig jaar kwamen nog rond de 75 duizend bezoekers op het festival af.

Groei

Het festival, die voor het eerst in 1974 werd georganiseerd, heeft een flinke groei doorgemaakt in de afgelopen jaren. In 1985 had het festival voor het eerst plaats op eerste paasdag in een circustent naast de plaatselijke manege.

In 2009 trokken slechts 9 duizend bezoekers per dag naar het festival, dat toen nog uit twee dagen bestond. In 2011 werd het festival uitgebreid naar drie dagen. Dit jaar kwamen 27 duizend bezoekers per dag.









Zelfs het weer kon de bezoekers niet tegenhouden. Eerste Paasdag was zelfs kouder dan Eerste Kerstdag. Het werd zondag in De Bilt maximaal 7,7 graden. Op 25 december was dat 9,1 graden.

Modder

Zaterdagavond zorgde modder op de parkeerplaatsen voor totale chaos bij Paaspop. Tientallen auto's stonden vast met hun banden diep in de modder. Er zijn maatregelen getroffen.

