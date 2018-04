Brand verwoest bestelbus aan de Derde Hambaken in Den Bosch

DEN BOSCH - Aan de Derde Hambaken in Den Bosch is in de nacht van zondag op maandag een bestelbus door brand verwoest. Dat gebeurde kort na middernacht.

Een tweede bestelbus die in de buurt stond geparkeerd, raakte ook beschadigd. De brandweer was snel ter plaatse maar kon de bestelbus niet meer redden.

Toen de brandweer bij de brand kwam stond het portier van de bestelbus aan de kant van de bijrijder open.