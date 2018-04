Paaspop met vijf aanhoudingen 'erg goed' verlopen, parkeerperikelen enige wanklank

SCHIJNDEL - “Een prachtig evenement en erg goed verlopen.’’ Dat is de conclusie van de politie over het verloop van Paaspop dit jaar. Zondag werd er op het festival één aanhouding verricht, zaterdag twee en dat gold ook voor de vrijdag. Het enige probleem vormde volgens de politie ‘de extreem natte omstandigheden’ en de parkeerperikelen die hierdoor ontstonden.

Auto’s van bezoekers kwamen massaal vast te zitten in de modder. Zondag werden daarom maatregelen getroffen. In Schijndel werd zondag een bezoeker van 33 jaar uit Alphen aangehouden. Hij was volgens de politie ‘buiten gezet na wangedrag op het festivalterrein’. Maar hij wilde niet vertrekken. “Hij bleef recalcitrant en dat was vragen om problemen...”, aldus de politie. Hij werd vastgezet voor verder onderzoek.

Zaterdag werden twee aanhoudingen verricht. “Naast verschillende verkeersperikelen maar twee aanhoudingen, mooi toch”, liet de politie weten.

Het Schijndelse festival, traditioneel de opener van het festivalseizoen, trok dit keer een recordaantal van 81.000 bezoekers. 27.000 festivalgangers per dag.