Snoepfabrikant Cloetta in Roosendaal speelt in op de consument die verantwoord wil snoepen

OOSTERHOUT - Drop, kauwgom, pepermunt, chocolade of nougat. Je staat er niet altijd bij stil, maar veel van al dit lekkers wordt in Brabant gemaakt. Naast de productie van het bekende (snoep)werk, speelt fabrikant Cloetta in Roosendaal ook in op consumenten die verantwoord willen snoepen.

“Kleigrond is bij uitstek geschikt voor de teelt suikerbieten. Daarom hebben veel bedrijven zich in deze regio gevestigd om met het suiker mooie producten te maken”, vertelt Maaike Maagdenberg van Cloetta. Bij de snoepfabrikant rollen nog steeds de bekende snoepmerken als Red Band en LONKA in grote hoeveelheden van de band.









Cloetta houdt ook de trends en ontwikkelingen op de snoepmarkt nauwlettend in de gaten. “Consumenten gaan steeds bewuster om met voeding en het gebruik van suiker. Daarom hebben we producten ontwikkeld waar de suikers voor een deel zijn vervangen zijn door fruitsappen. Ook maken we snoep waarin geen gelatine wordt gebruikt voor vegetariërs.”