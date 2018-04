'Verguisde zwarteriken' nemen het Biesboschmuseum over

WERKENDAM - Een expositie waarin de kauw en het leven van dit pikzwarte vogeltje centraal staat. In het Biesboschmuseum is in het Paasweekend een tentoonstelling geopend van de Belgische schilder, graficus, en beeldhouwer Achilles Cools. De Belg is al jaren gefascineerd door de kauw, een intelligente zwarte kraaiachtige vogel die er een zeer ingewikkeld sociaal leven op na houd. Maar, de kauw is net als kraaien en raven een vogelsoort die wij mensen associëren met de dood. "Verguisde zwarteriken", aldus Cools.

Tientallen op schilderijen afgebeelde kauwen, die behoren tot de familie van de kraaiachtigen, kijken haarscherp, hautain en nieuwgierig neer op de bezoekers van deze hele bijzondere expositie. “Het is echt geweldig’, reageert een museumbezoekster die naar een geschilderd twaalf-luik staat te kijken van kauwen. “Je hebt amper in de gaten hoe mooie vogel het is, dat zie je nu pas. Het is net of ze zo weg kunnen vliegen.”



Verguisde zwarteriken

De kauw is een hoofdmotief in het beeldend werk van Achilles Cools. “De kauw is een doodgewone vogel die je overal tegenkomt. Het is één van de verguisde zwarteriken omdat veel mensen het niet zo hebben op die zwarte vogel. Ik heb het altijd opgenomen voor dit soort groepen.” Op zijn schilderijen en sculpturen komt de kauw bijna tot leven, het zijn vooral de brutale kraaloogjes die de bezoeker overal lijken te volgen. Samen met zijn kraaiachtige soortgenoten staat de kauw bekend als een zeer intelligente vogel, met een eigen taal en een strakke hiërarchie in de kauwengroep.



Toeval

De expositie over de verguisde zwarteriken is bij toeval in het Biesboschmuseum terecht gekomen, vertelt museumdirecteur Peter van Beek. “Cools is hier als bezoeker geweest en was direct onder de indruk van het gebouw. Na zijn bezoek heeft hij contact met ons opgenomen en zijn we in België wezen kijken naar zijn werk. Uiteindelijk heeft dat geleid tot deze bijzondere expositie.”



De expositie van Achilles Cools in het Biesboschmuseum is te zien tot en met 1 juli 2018.