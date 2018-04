Containerdieven gespot onder viaduct na zoektocht met helikopter [FOTO]

DUSSEN - Vier mannen zijn zondagavond kort na zeven uur aangehouden voor het stelen van een container op het industrieterrein in de Expeditiestraat in Giessen. Dat gebeurde na een tip. Drie van de vier verdachten gingen ervandoor, maar werden na een zoektocht met een politiehelikopter opgepakt in de omgeving van de Provincialeweg in Dussen.

Volgens de tipgever zou eerder op de dag op het terrein al een container met pinda’s zijn gestolen. De verdachten kwamen terug om nog een container mee te nemen. Toen agenten op het terrein aan kwamen zagen ze dat drie getuigen een 57-jarige vrachtwagenchauffeur uit België hadden ingerekend. De chauffeur vertelde in opdracht te werken. De chauffeur had de eerste container gereden en kwam terug voor een tweede container.

Helikopter

Zijn opdrachtgevers waren er ondertussen vandoor gegaan. De politie verstuurde een Burgernetbericht. Daarop meldde een andere getuige in welke richting de verdachten waren gevlucht. Via een helikopter kwam de politie de twee andere verdachten op het spoor.

Het duo hield zich schuil onder een viaduct van de A59. Motoragenten hielden twee mannen (33 en 37 jaar) aan. Een 25-jarige man werd later op de Loswal in Dussen opgepakt. De auto en inbrekersspullen zijn in beslag genomen.