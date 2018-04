'Fantastische' oma Miet (85) borduurt kussende jongens speciaal voor haar kleinzoons

DEURNE - Verliefd zijn, hoort volgens oma Miet (85) uit Deurne ‘geen grenzen te kennen’. Voor haar gay kleinzoons Willem en Frank borduurde ze daarom voor kerst een speciaal cadeautje. Een schilderijtje van twee kussende jongens. Dit naar het voorbeeld van het welbekende Delfts blauwe kussend paartje.

Willem en Frank en ook hun oma kregen er zo’n leuke reacties op dat ze zondag besloten de borduursels van oma op Facebook te zetten. En nu wordt oma Miet overspoeld door reacties van mensen die ook zo’n geborduurd schilderijtje willen. Zenuwachtig wordt ze er niet van. “Ik doe wat ik kan”, vertelt ze enthousiast.





“Ik kan ongeveer drie schilderijtjes per week maken dus het kan wel zijn dat mensen even moeten wachten voor ze een schilderijtje in huis hebben”, waarschuwt ze. Bij de hele logistieke operatie die inmiddels op gang is gekomen, helpen kleinzoons Willem en Frank en ook hun vader.

Zij zorgen ervoor dat iedereen die reageert antwoord krijgt. En ook hebben ze voor een schema gezorgd zodat oma weet met welke bestelling ze het best als eerste aan de slag kan gaan. “Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die een schilderijtje bestellen als cadeau voor een bruiloft”, legt kleinzoon Willem uit. “En dat moet dan natuurlijk wel op tijd klaar zijn.”

Kussende meisjes kan ook

Behalve de twee kussende jongens, heeft oma Miet inmiddels ook een patroon voor twee kussende meisjes. Want ook daar is vraag naar. Verder kan ze wanneer iemand wil namen bij de meisjes en jongens borduren. “Ik word zo enthousiast van alle reacties. En ik hoop dat ik nog heel veel mensen blij kan maken”, zegt ze.





Willem is vooral heel trots op zijn ‘fantastische oma’. “Ze is altijd al heel open minded geweest”, vertelt hij. “En boven alles vindt ze dit vooral heel leuk om te doen. Want borduren is echt wat ze het allerliefste doet.”