Kom je met je (rammelende) caravan van Paaspop, haalt de politie je van de weg

DEN BOSCH/VEGHEL - Bij een grote verkeerscontrole tussen Den Bosch en Veghel zijn maandag al diverse caravans van de de weg gehaald omdat het echt onverantwoord is om er nog verder mee te rijden. De controle is met name gericht op verkeer dat van Paaspop in Schijndel komt. Sommige caravans verkeren in dramatische staat. Remmen en verlichting werken niet. En caravans vallen soms bijna uit elkaar.

Ook bleek bij de controle dat meerdere automobilisten met te veel alcohol op achter het stuur zaten. De politie heeft twee controlepunten ingericht langs de N279. Dit ter hoogte van de Oosterplas in Den Bosch en bedrijventerrein De Amert in Veghel. Precieze resultaten van de controle zijn nog niet bekend.

Maandagochtend om halfnegen werd begonnen met de actie. Hieraan werken ook medewerkers van de Belastingdienst en de RDW (Dienst Wegverkeer) mee. De controle  duurt tot in de loop van de maandagmiddag. Maandag stroomde de camping van Paaspop leeg. Daar stonden sinds vrijdag in totaal zo'n 11.000 festivalgangers.