Donyell Malen op dreef bij zege Jong PSV, goals Lieder helpen FC Eindhoven niet

EINDHOVEN - Mede door een hattrick van Donyell Malen heeft Jong PSV maandagmiddag een ruime zege geboekt op FC Oss: 5-1. RKC Waalwijk kreeg een pak slaag van Almere City en Mart Lieder was opnieuw trefzeker voor FC Eindhoven, maar bleef wel met lege handen.

EINDSTANDEN:

Jong PSV - FC Oss 5-1

• Na iets meer dan een kwartier schiet Donyell Malen de thuisploeg van dichtbij op voorsprong (1-0). Het is zijn tiende doelpunt van het seizoen.

• Kamaci krijgt in de 25ste minuut dé kans om gelijk te maken namens FC Oss, maar hij mist een strafschop.

• Zeven minuten later is het wél raak: Richard van der Venne zorgt voor een 1-1 tussenstand met een rake volley.

• Vijf minuten vóór rust komt Jong PSV voor de tweede keer op voorsprong: nu is het Sam Lammers die raak kopt op een voorzet van Albert Gudmundsson: 2-1.

• Vlak na rust vergroot Cody Gakpo de marge naar twee treffers met zijn zesde goal van het seizoen, 3-1.

• Donyell Malen tekent na twintig minuten in de tweede helft voor zijn tweede goal van de middag, en de vierde van Jong PSV: 4-1.

• Een hattrick voor Donyell Malen: hij is attent in de rebound en tekent voor de vijfde Eindhovense treffer: 5-1.



Cambuur - FC Eindhoven 3-2

• Op slag van rust slaan de bezoekers toe: Mart Lieder maakt zijn 24ste doelpunt van het seizoen en zet FC Eindhoven op 0-1.

• Cambuur-aanvaller Martijn Barto zet de wedstrijd binnen drie minuten op zijn kop in de tweede helft: met twee goals zet hij zijn ploeg op voorsprong: 3-1.

• Negen minuten vóór tijd komt FC Eindhoven op gelijke hoogte: het is goaltjesdief Mart Lieder die opnieuw scoort: 2-2.

• Een doelpunt van Daniel Crowley in de 89ste minuut brengt de thuisploeg de zege, 3-2.



De Graafschap - FC Den Bosch 2-1

• Na 18 minuten zet Fabian Serrarens De Graafschap op 1-0 met een lage schuiver langs doelman Nick Leijten.

• In de 32ste minuut verdubbelt Daryl van Mieghem de marge: 2-0 voor de thuisploeg.

• Den Bosch doet tien minuten vóór rust wat terug via Oussama Bouyaghlafen die scoort via de rebound na een gekeerd schot van Jordy van der Winden: 2-1.



Fortuna Sittard - Helmond Sport 3-0

• Fortuna Sittard schiet uit de startblokken met twee goals binnen twee minuten: Lars Hutten en Mica Pinto scoren in de zesde en achtste minuut.

• Acht minuten na rust komt Fortuna op een comfortabele 3-0 door een treffer van Lisandro Semedo.



RKC Waalwijk - Almere City FC 0-4

• Jerge Hoefdraad zet Almere al na vijf minuten op voorsprong met een fraai schot in de rechterbovenhoek.

• Bij RKC moet doelman Vaesen geblesseerd het veld verlaten. Jordy Deckers is zijn vervanger.

• In de blessuretijd van de eerste helft krijgt RKC een nieuwe tik te verwerken: Tom Overtoom maakt de 0-2, na een fout van Deckers.

• Gaston Salasiwa beslist het duel definitief in de 65ste minuut: 0-3 voor de bezoekers.

• RKC krijgt een zware nederlaag voor de kiezen: in de slotfase zorgt Leeroy Owusu met een diagonaal schot voor de 0-4.





VOORAF: opstellingen