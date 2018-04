Stijn (16) zat vast in de Baron toen de attractie een storing kreeg: 'Het leek wel een uur te duren'

KAATSHEUVEL - Vast komen te zitten op het hoogste punt van de achtbaan: het overkwam Stijn Paneerdewijk (16) maandagmiddag in de Baron1898 in de Efteling. Tijdens zijn twintigste ritje van de dag, werd hij door hulpverleners geëvacueerd.

Twintig minuten zat Stijn vast bovenaan de lifthill. Via de speciale trap naast de rails moest hij samen met de andere passagiers de attractie verlaten. "Het leek wel een uur te duren. Eerst kwamen er twee personeelsleden naar boven gelopen, later servicemonteurs. Zij zeiden dat we eruit moesten", vertelt hij aan Omroep Brabant. De storing is inmiddels, na bijna twee uur, opgelost.

Relaxed

Paniek was er volgens Stijn niet in het karretje. "De meeste mensen vroegen zich wel af wat er ging gebeuren, maar echt bang waren ze niet. Toen de beugels los werden gekoppeld dacht ik wel even: 'wat als 'ie nu opeens gaat?'"

Recordpoging

Stijn is bezig met het verbreken van zijn eigen recordpoging: zo vaak mogelijk op één dag in de Baron gaan. Het huidige record is 52 keer op een dag, Stijn was bezig met zijn twintigste ritje. De 16-jarige Eftelingfan gaat zodra hij kan weer verder met zijn recordpoging. "Vandaag wist ik ook wel dat het druk zou zijn en dat er kans op een storing zou zijn. Normaal ga ik op een doordeweekse dag. Ik probeer twee keer per maand naar de Efteling te gaan, want ik heb ook een abonnement."

Veel storingen

Ook Joris en de Draak en de Bob kampen tweede paasdag met storingen. De Boarding Passes van de Python zijn ook op.

Volgens een woordvoerder van de Efteling was er niets ernstigs aan de hand met de Baron.