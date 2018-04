Hockeysters Den Bosch breken historisch record, máár... 'Het kan altijd beter'

GRONINGEN - De hockeysters van Den Bosch hebben maandagmiddag een historische prestatie geleverd. De succesformatie bleef door de 0-4 zege bij Groningen voor de 49ste keer op rij ongeslagen, een nieuw record in de Hoofdklasse.

Nooit eerder bleef een ploeg zo lang zonder nederlaag in de historie van de Hoofdklasse Dames. Den Bosch evenaarde afgelopen zaterdag tegen Laren (1-2 zege) al het record dat ze zelf in handen hadden sinds 2004: 48 wedstrijden op rij zonder verlies. Maandagmiddag volgde wedstrijd nummer 49.

'Record was geen hoofddoel'

Margot van Geffen, die tegen Groningen één van de vier doelpunten voor haar rekening nam, is trots op de prestatie van de Bossche ploeg, maar wil er aan de andere kant ook niet te lang bij stilstaan. "Deze overwinning voelt niet anders dan anders", aldus de 28-jarige routinier. "Dat record is leuk, een mooie bijkomstigheid, maar zeker geen hoofddoel. Maar ik besef wel dat het knap is, zeker omdat we het hebben geflikt met een jonge generatie speelsters."





Mentaliteit

Dat de speelsters van Den Bosch ook na 49 wedstrijden zonder nederlaag niet naast hun schoenen gaan lopen, tekent hun ijzeren sportmentaliteit. Een wedstrijd winnen is niet goed genoeg, de ploeg wil altijd leren van fouten en elke week beter worden. Ondanks de suprematie in het dameshockey - de club won achttien van de laatste twintig landstitels - toont Den Bosch de gretigheid van een ploeg die de top nog lang niet heeft bereikt.

Beter worden

Van Geffen: "Morgen gaan we de video's van onze laatste twee wedstrijden bekijken om te kijken wat er allemaal fout ging en hoe het beter kan. Want er zijn altijd verbeteringen mogelijk. Die instelling heeft iedereen in de spelersgroep en dat maakt ons sterk. Zo'n reeks van 49 duels zonder nederlaag bereik je niet zomaar: daar trainen we keihard voor. We geven elke week honderd procent, we kunnen ons het niet veroorloven om tijdens wedstrijden op tachtig procent te cruisen."

Topper tegen Amsterdam

Den Bosch stevent samen met Amsterdam af op de eindzege in de reguliere competitie, waarna de play-offs om de lansdtitel volgen. Aanstaande vrijdag komt de succesploeg van trainer/coach Raoul Ehren opnieuw in actie, wanneer Nijmegen naar de Oosterplas komt. Twee dagen later staat in het Wagener Stadion de topper tegen titelconcurrent Amsterdam op het menu.