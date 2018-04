Prinsenbeek bakt taarten voor een mooier marktplein

PRINSENBEEK - Het was smullen zondag in Prinsenbeek. Tenminste, als je wat geld wilde spenderen. De Rotary-afdeling van Prinsenbeek haalde geld op met een heuse taartenwedstrijd. De lekkernijen werden per opbod verkocht. Het goede doel van de wedstrijd: een mooier marktplein.

Met het geld willen ze het marktplein namelijk pimpen. Vroeger had dat plein een mooi dorpskarakter, maar in de jaren zeventig is er flink wat aan veranderd. Wat er overbleef wordt tegenwoordig vooral als lelijk omschreven. “Eigenlijk alles wat je er aan doet, is een verbetering”, vertelt Hans Bakker van de Rotary lachend.

De Markt

Gelukkig voor Prinsenbeek wordt het plein volgend jaar flink onder handen genomen. Maar de Rotary wil er met het opgehaalde geld nog een schepje bovenop doen. Bakker: “Het doel van onze actie is om een historisch accent toe te voegen, waardoor er een verbinding komt tussen de nieuwe markt en de oude markt.” Alleen wat dat gaat zijn, is nog niet duidelijk.

Wat wel duidelijk is, is dat er maar een winnaar kan zijn. De jury, waaronder twee lokale bakkers en hun dochters, hebben alle taarten vakkundig geproefd. “We letten natuurlijk op smaak, structuur, de afwerking, de vulling en hoe hij eruitziet. Dus: zou ik hem kopen als hij in de etalage zou staan?” aldus bakker Mark Elias. En dat laatste is zeker belangrijk, omdat de winnende taart een jaar lang verkocht gaat worden door de twee bakkers uit de jury.

En de winnaar is...

Het was Elly Verschuren die er met de winst vandoor ging. “We zijn drie uur bezig geweest. En het grappige is, ik weet zelf niet eens hoe die smaakt, want het is voor het eerst dat ik hem heb gemaakt!”