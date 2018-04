Scorende doelman De Treffers maakt rampweekend Kozakken Boys compleet

GROESBEEK - Het Paasweekend heeft de titelaspiraties van Kozakken Boys in de Tweede Divisie geen goed gedaan. Na de 2-1 nederlaag bij GVVV van zaterdag volgde maandag puntenverlies bij De Treffers. Een gelijkmaker van de doelman van De Treffers in de 95ste (!) minuut beroofde de ploeg uit Werkendam van drie punten.

Lange tijd zag het ernaar uit dat Kozakken Boys drie punten zou meenemen uit Groesbeek. Sonny Monteiro had de titelkandidaat in de 35ste minuut verdiend op voorsprong gezet. Die treffer was diep in blessuretijd nog steeds de enige van de wedstrijd, ondanks de almaar groeiende druk van de thuisploeg.

Scorende doelman

Tot die fatale 95ste minuut. De Treffers kreeg een vrije trap, doelman Niels Kornelis stormde mee naar voren, meldde zich brutaal in de drukte van het strafschopgebied van Kozakken Boys en kopte de bal achter keeper Richard Arends.

Flinke domper

De vijf verliespunten in dit Paasweekend is een flinke domper voor de titelkansen van Kozakken Boys, dat nu in de Tweede Divisie een achterstand van acht punten heeft op koploper Katwijk. Tot afgelopen zaterdag had de ploeg van trainer Danny Buijs de titelkansen nog in eigen hand, mede omdat op de laatste speeldag nog Kozakken Boys-Katwijk op het programma staat.