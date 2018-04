Doe-het-zelf-kip maakt vliegende start: je eigen kip fokken en slachten

HILVARENBEEK - Je eigen kip fokken vanaf het ei tot aan de slacht: dat is de Doe-het-zelf-kip. Bijna tweehonderd mensen meldden zich hiervoor aan. De eerste zes pakketten zijn maandagmiddag uitgedeeld in Hilvarenbeek.

Deelnemers krijgen een pakket met daarin alles wat je nodig hebt om je eigen kip te fokken. Een doosje met drie eieren, een broedmachine, maar ook een groot mes om het dier te slachten. De deelnemers gaan de komende negen weken hun uiterste best doen.



Slachten

Manon Bertens was er als de kippen bij om haar pakket op te halen. "Ik denk dat we er een heerlijk gerecht van zullen maken. We gaan zien of ik het straks nog aankan, om het dier te slachten." Haar vriend Thijs vult aan: "Het is echt een uitdaging. Ik ben benieuwd wat dit experiment met me doet."



De proef is bedacht om mensen meer bewust te maken van hun eigen voedsel. "Als mensen een stuk kip in de supermarkt zien liggen, denken ze al bijna niet meer aan een dier", vertelt de biologische boer Jan van den Broek, die drie pakketten uitdeelde. "We gaan mensen niet dwingen om ze te slachten, maar dat is uiteindelijk wel het doel."



In juni moeten de deelnemers de dieren dan echt gaan slachten. Eind juni komen alle deelnemers nog eens bij elkaar om hun ervaringen te bespreken.