Oeps: inbreker vergeet ladder weg te halen

UDEN - Een inbreker heeft een wel heel opvallende aanwijzing achtergelaten. Na een inbraak aan de Boekelsedijk in Uden, stond een lange ladder tegen het raam. Dat meldt de politie.

De politie is op zoek naar de eigenaar van de ladder, in de hoop zo de dader te achterhalen. De ladder was niet van de bewoners.



De inbraak was zondagnacht tussen tien en half twee.