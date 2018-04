Willem II hoopt transfervrije Mark Diemers van De Graafschap over te nemen

De Graafschap-middenvelder Mark Diemers: in beeld bij Willem II. (Foto: VI Images)

TILBURG - De kans bestaat dat Willem II zijn selectie voor komend seizoen aanvult met Mark Diemers. De middenvelder van De Graafschap heeft al een oriënterend gesprek gehad met de Tilburgse clubleiding. Dat meldt De Gelderlander.

De 24-jarige Diemers speelt sinds begin 2016 voor De Graafschap en was eerder actief voor Cambuur (2012/13) en FC Utrecht (2013-2016). Hij mag na dit seizoen transfervrij vertrekken bij de club uit Doetinchem.

Hoger niveau

De geboren Leeuwardenaar liet de clubleiding van de Superboeren al eerder weten niet langer voor de club te willen blijven spelen. Hij heeft de ambitie om op een hoger niveau te spelen.

Vaste kracht

Diemers maakte dit seizoen voor De Graafschap negen doelpunten in 32 competitiewedstrijden en is een vaste kracht bij de nummer zeven van de Jupiler League. Vorig seizoen kwam hij tot vijf treffers in 36 wedstrijden.