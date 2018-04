Tim (30) rent twee marathons tegen MS én kanker

Tim zijn eerste marathon was die in Rotterdam (Foto: Tim de Groot)

TILBURG - Twee marathons lopen in zes maanden tijd, dat is het doel van Tim de Groot (30) uit Tilburg. Nu hij één van zijn beste vrienden af ziet takelen door MS en een andere vriend van kanker ziet herstellen, wil hij iets doen voor de strijd tegen beide ziektes. "Ik wilde al een marathon gaan rennen, maar deze doelen hebben me over de streep getrokken", vertelt Tim. De komende maanden wil hij daarvoor minimaal 8000 euro inzamelen.

Beide wedstrijden gaat Tim in de Verenigde Staten rennen, waar hij nu tijdelijk verblijft voor het werk van zijn vrouw. "Veel Amerikanen verbinden een sportprestatie aan iets wat ze aan het hart gaat. Toen dacht ik, dat kan ik ook!"

NYC marathon voor het herstel na kanker

De eerste marathon gaat die in New York City worden, in november van dit jaar. Die rent hij met zijn vriend Alexander in gedachten. "Hij heeft lymfeklierkanker gehad. Bij het herstel daarvan heeft hij veel gehad aan zijn positieve instelling. Hij wilde sterker dan ooit terugkomen en een triatlon gaan volbrengen. Dat is gelukt en daar heb ik zoveel respect voor. Ik heb met eigen ogen gezien hoe belangrijk het is om een goede mindset te hebben bij het herstellen van kanker, daar wil ik me graag voor inzetten."

Een persoonlijke strijd tegen MS

Een persoonlijke strijd heeft Tim ook met de spierziekte MS. "Glenn is een van mijn beste vrienden en hij is op 18-jarige leeftijd gediagnosticeerd met deze ziekte. We kennen elkaar al van kinds af aan en zijn nog steeds heel close. Het is raar om te zien dat iemand met wie je opgroeit het steeds zwaarder krijgt."

"Dus toen ik zag dat er bij de Boston marathon een optie is om de MS stichting te steunen, wist ik gelijk dat ik Boston moest lopen. Toen ik mijn vriend dat vertelde, raakte hij helemaal ontroerd", vertelt Tim.

Wanneer hij het geld niet bij elkaar krijgt, spaart hij door tot de volgende edities een jaar later. "Het geld gaat dus sowieso naar deze goede doelen."

Als je Tim wilt steunen, de crowdfundactie vind je hier.