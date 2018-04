Van Hanegem ziet brandweerman Fran Sol graag in De Kuip spelen als opvolger van Jörgensen

TILBURG - Willem II-spits Fran Sol staat momenteel volop in de schijnwerpers. De Spanjaard voert met vijftien goals de topscorerslijst in de Eredivisie aan en maakt met de Tilburgse ploeg een sterke fase door in de strijd om lijfsbehoud. Analist Willem van Hanegem zou hem graag ooit bij Feyenoord zien als opvolger van Nicolai Jörgensen.

Maandagavond was Sol te gast in het programma Peptalk van ZiggoSport. In de zogenaamde Peptalk-hotseat beantwoordde hij enkele brandende vragen van zijn vrouw Aida De La Torre Jabega. Zo liet hij weten dat zijn geliefde degene is die hij het meest bewondert in het leven.

Tranen in 2017

Het stel kende in oktober 2017 een moeilijke en emotionele fase in hun leven toen bij Sol een tumor in een teelbal ontdekt werd. Dat was ook de laatste keer dat de Spaanse spits zijn tranen de vrije loop liet, zo gaf hij toe. De tumor bleek uiteindelijk niet kwaadaardig te zijn zodat verdere behandelingen niet nodig waren.

Schuldig

“Toen ik problemen had met mijn gezondheid, was het moeilijk om aan iets anders te denken. Ik voelde me op een bepaalde manier schuldig richting mijn vrouw. Zij heeft op jonge leeftijd haar vader verloren en ik was bang dat ze met mij opnieuw een dierbare zou verliezen. Voetbal en plezier maken kwamen toen op de tweede plaats”, aldus Sol.









Brandweerman

Over zijn plannen voor de toekomst is Sol helder: hij heeft de vurige wens na het voetbal brandweerman te worden, een beroep wat hij ook had willen uitoefenen als hij er niet in geslaagd zou zijn profvoetballer te worden. Tot zover is Sol nog niet verder gekomen dan het blussen van wat echtelijke brandjes, zei hij met een knipoog. Aangezien hij als vast ritueel vóór een wedstrijd graag thuis bid én daarbij een kaarsje aansteekt, zouden die brandweer-ambities nog wel eens goed van pas kunnen komen.

Complimenten van Van Hanegem

Overigens liet voetbalanalist Willem van Hanegem maandag in Peptalk blijken erg gecharmeerd te zijn van de Spaanse spits. Volgens De Kromme zou Sol niet misstaan bij Feyenoord als opvolger voor Nicolai Jörgensen mocht de Deen de Rotterdamse club op korte termijn verlaten.