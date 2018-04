Vrouw valt van tribune bij voetbalclub Brabantia in Eindhoven

EINDHOVEN - Een 21-jarige vrouw is maandagavond van de tribune gevallen bij voetbalvereniging Brabantia in Eindhoven. Dat melden verschillende ooggetuigen op de club. De vrouw viel een paar meter naar beneden.

Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond negen uur. Hoe het kon gebeuren is nog niet duidelijk.

Feest

Op het moment van het voorval was er een feest in de kantine van de club aan de gang. Voorafgaand aan dat feest was er een voetbaltoernooi voor alle kroegen van het Stratumseind, de uitgaansstraat in het centrum van Eindhoven.



"Ik ben flink geschrokken. Dit wil je gewoon niet. Dit zou een leuk feest moeten zijn geweest", vertelt voorzitter Erik Vos. Volgens hem is het slachtoffer waarschijnlijk geen lid van de club. "Wij hebben geen vrouwenteams."



De politie had verder geen informatie over het voorval. Hoe het met de vrouw gaat, is onbekend.