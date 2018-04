Auto vliegt in brand na aanrijding tegen boom in Eindhoven, bestuurder gered

EINDHOVEN - Omstanders hebben maandagavond een man uit een brandende auto in Eindhoven gered. De man raakte tijdens een inhaalactie van de weg en botste tegen een boom, meldt een ooggetuige. Daarna vloog zijn auto in brand.

Een andere automobilist stopte direct en wist het slachtoffer snel uit het voertuig te redden. Het slachtoffer is later met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hij gewond is, is niet bekend.

Het ongeval gebeurde rond elf uur 's avonds op de Genovevalaan. Hoe het komt dat de man de macht over het stuur verloor, is niet duidelijk. Inhalen op de weg is verboden. Twee ambulances en vier brandweerwagens waren ter plaatse.