Badgasten staan om zeven uur al in de rij om buiten te zwemmen in Halsteren

Het water is lekker warm, de kachel is aangezet om eerder open te kunnen

HALSTEREN - Het buitenbad van De Melanen in Halsteren is eerder dan normaal opengegaan om weggevallen zwemlessen van zwembad De Schelp op te vangen. Het zwembad in Bergen op Zoom moest dicht vanwege roestende bouten en moeren in de constructie.

Dat er een flinke behoefte aan een vervangend zwembad is werd dinsdagochtend al vroeg duidelijk, om zeven uur stonden de eerste badgasten in de rij. “Dit is geweldig, echt heel leuk”, Walter van Krieken, zwembadmanager, kijkt trots naar zijn buitenbad met vroege zwemmers.

Koud?

Omdat er niet gezwommen kan worden in De Schelp, kunnen de zwemmers nu dus naar het buitenwater in Halsteren. Koud? Nee, het water is lekker warm gestookt.

“Het was even hard werken geblazen, gelukkig hadden we een hoop medewerkers van De Schelp tot ons beschikking,” vertelt Van Krieken. “We zijn wat maanden dicht geweest, dus je kan je voorstellen hoe het er hier uit zag. Het voornaamste werk was het vullen van de baden om vervolgens de kachel aan te kunnen zetten.”









Onderzoek nog bezig

Hoelang De Schelp in Bergen op Zoom nog dicht blijft is niet duidelijk. Van Krieken: “De constructeur is bezig met vooronderzoek. We hopen volgende week meer te weten, maar het zal sowieso nog weken tot maanden duren.”