13 vreemdelingen gevonden in bestelbus en nog 6 in een bosperceel langs de A67

BLADEL/EERSEL - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag dertien vreemdelingen ontdekt in een bestelbus op een parkeerplaats langs de A67 tussen Eersel en Bladel. Na een onderzoek in het naastgelegen bos werden nog eens zes andere vreemdelingen gevonden, onder wie een kind.

Agenten stuitten op het busje tijdens een surveillance. Ze hadden snel het vermoeden van mensensmokkel. Toen de politie in de laadruimte keek, bleek het gevoel van de agenten te kloppen en troffen ze de vreemdelingen aan. Ze zijn allemaal naar het politiebureau gebracht. De zaak wordt overdragen aan de recherche en de vreemdelingenpolitie.

Vaker raak

Het is niet de eerste keer dat vreemdelingen op een parkeerplaats langs de A67 worden ontdekt. Zo werden in oktober twee verstekelingen in een vrachtwagen gevonden bij parkeerplaats de Meelakkers. En in augustus zwaaiden vreemdelingen met een wit vlaggetje uit een rooster van een rijdende vrachtwagen. Toen werden elf vreemdelingen in de laadruimte gevonden, tussen de mango's.