Kleuters leren programmeren (en spelen in de zandbak) op basisschool in Helmond

De speelzaal is voor even het 'robotlab'

HELMOND - Even geen knutselen of taal voor de kleuters van OBS Brandevoort, maar programmeren en computational thinking. Cumpu-wat? Kort gezegd worden de leerlingen van de basisschool voorbereid op de toekomst in een Brainportregio zoals die in Eindhoven.

Overigens spelen de kinderen van de Brandevoortse basisschool ook nog steeds in de zandbak “Dat is een essentieel onderdeel”, vertelt Harold Donkers. Maar in een wijk waar veel Brainportmedewerkers wonen, mag de basisschool niet achter blijven. De school wil een ‘Brainportschool’ worden: “Dat is een school die aansluit bij de behoeftes die in deze wijk leven. Hier wonen bijvoorbeeld veel medewerkers van ASML.”

Robots begrijpen

“Robots worden een steeds groter deel van ons leven, het is voor de kinderen daarom goed om te begrijpen hoe zo’n robot werkt.” Computational thinking is een soort probleemanalyse. Donkers: “Een probleem in kleine stukjes opdelen en zo leren om het op te lossen, je kan het ook programmeren noemen.”









Brainportschool

Er zijn al een aantal middelbare Brainportscholen, maar zijn sinds kort ook negen basisscholen met de status aspirant-Brainportschool. Brandevoort is er een van. Deze week is dus een voorproefje op wanneer ze echt een Brainportschool worden.