Vrachtwagen met grind gekanteld, N279 in richting van Helmond dicht tot 14.00 uur

OMMEL - De N279 is ter hoogte van Ommel voorlopig afgesloten. Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat zal de weg in de richting van Helmond tegen 14.00 uur weer worden vrijgegeven. Aanleiding voor de stremming is een ongeluk met een vrachtwagen. De combinatie, geladen met ongeveer 30.000 kilo grind, was even na negen uur gekanteld.

De inhoud is voor een groot deel op het wegdek terecht gekomen. De chauffeur van de combinatie, een Duitser, raakte bij het ongeluk niet gewond. Hij raakte eerst de berm en kantelde bij de manoeuvre om op het rechte pad te komen.

Verkeer wordt omgeleid

Het verkeer wordt al bij Veghel in beide richtingen omgeleid via de Rocadeweg en de N612. De weg moet bij Ommel eerst worden schoon gemaakt, voordat het verkeer er weer gebruik van kan maken. Er is namelijk olie gelekt. Verder is door het ongeluk een deel van de vangrails beschadigd.







Het blijft dus raak met vrachtwagens op de wegen in Brabant. Op de snelweg A27 bij Hank verloor maandagmorgen een bestuurder een deel van zijn dierenvoer. Het gevolg: een wegafsluiting van enkele uren. Op paaszaterdag was een dronken Poolse chauffeur al in de fout gegaan op de A67 bij Steensel. Ook zijn escapade leidde tot een stremming.