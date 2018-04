Hondje dat uit vuiniswagen werd gered, kan op 'veilig adres' tot rust komen

EINDHOVEN - Het hondje dat vrijdag uit een vuilniswagen werd gered nadat het in een ondergrondse vuilcontainer was gedumpt, is naar een veilig adres gebracht. Dat heeft dierenopvang De Doornakker in Eindhoven laten weten.

Een vuilnisman redde het beestje vrijdag nadat hij vanuit de vuilniswagen geblaf had gehoord. Het hondje zat in een bruine linnen zak. De politie hield later de 33-jarige eigenares aan. Ze wordt er van verdacht dat zij zelf de hond in de container heeft gedumpt. Waarom ze dat heeft gedaan is nog niet bekend. Evenmin is bekend wat de gevolgen voor de vrouw zijn.

De hond werd opgevangen bij De Doornakker. Daar hebben zich veel mensen gemeld die het beest wel wilden hebben. De opvang heeft besloten het hondje ergens anders onder te brengen waar het dier tot rust kan komen. Ondertussen wordt naar een definitief nieuw thuis gezocht.

LEES OOK: Vuilnisman vindt hondje in afvalcontainer