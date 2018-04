Michael van Gerwen wint opnieuw Euro Tour: 'Niet briljant, maar genoeg om te winnen'

MÜNCHEN - Michael van Gerwen speelde naar eigen zeggen niet ‘briljant’, maar wist toch de German Darts Grand Prix te winnen. In de finale was Van Gerwen te sterk voor de Schot Peter Wright (8-5).

De nummer één van Nederland liet na afloop weten blij te zijn met opnieuw een Euro Tour winst, nadat hij vorige week in Leverkusen ook al van Peter Wright won. “Ik ben ontzettend trots op mezelf. Ik speelde niet briljant, maar het was genoeg om te winnen.”

Fenomenale speler

Van Gerwen begon de finale goed en brak Wright in de eerste leg, maar na tien legs stond het gelijk. “Peter Wright is een fenomenale speler en hij werkt zo hard”, aldus Van Gerwen tegenover de PDC. “Het zijn altijd geweldige wedstrijden tussen ons en ik ben blij dat ik deze heb gewonnen.” Uiteindelijk miste Wright bij een 7-5 achterstand vijf darts op de dubbel. Daarna maakte Van Gerwen het af.

‘Mighty Mike’ begon niet sterk aan het toernooi in München. In de tweede ronde tegen Steve Lennon had Van Gerwen een beslissende elfde leg nodig om door te stomen naar ronde drie, hij won met 6-5. Hij speelde volgens zichzelf zijn ‘slechtste wedstrijd ooit’ en verontschuldigde zich na die wedstrijd. "Ik heb mijn fans zwaar in de steek gelaten", zei Van Gerwen toen. Na die wedstrijd ging het Van Gerwen wat makkelijker af. Hij won achtereenvolgens van Alan Norris (6-1), Keegan Brown (6-0) en Daryl Gurney (7-3).

'Ik haat hem'

Peter Wright was na afloop in een goedlachse bui. “Ik ben een goede runner-up”, vertelde de Schot na afloop. “Michael vertelde me een aantal jaar geleden al dat ik de nummer twee van de wereld zou worden en dat hij nummer één zou zijn. Hij heeft gelijk gehad, ik haat hem”, grapte Wright in gesprek met de PDC.

Michael van Gerwen speelt donderdag alweer in het kader van de Premier League of Darts. Tijdens ‘Judgement Night’ is de Oostenrijker Mensur Suljovic zijn tegenstander. Suljovic strijdt nog volop tegen degradatie, Van Gerwen staat al weken eerste in de Premier League of Darts.