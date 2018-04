Automobilist rijdt na ruzie in op voetgangers bij tankstation in Helmond

HELMOND - Een automobilist heeft maandagmiddag een man (48) en vrouw (47) uit Helmond bewust proberen aan te rijden. De bestuurder reed daarvoor zelfs over het trottoir. De voetgangers moesten meerdere keren wegspringen en ontkwamen ternauwernood.

Het voorval had volgens de politie te maken met een langer lopende ruzie tussen de voetgangers en de automobilist. Het zou gaan om een conflict in de kennissenkring. De politie heeft daardoor ook al een vermoeden wie de bestuurder van de auto is. Toch zoekt de politie getuigen voor meer informatie.

Tweede paasdag

Het incident gebeurde op tweede paasdag bij het tankstation OK aan het Zuidende, rond kwart voor drie in de middag. Op dat moment was er ook kermis in het centrum. De bestuurder reed in een groene KIA Sephia.

De slachtoffers zijn erg geschrokken en begrijpen niet waarom de bestuurder dit deed, meldt de politie. Of er beelden zijn van de poging tot aanrijding, is nog niet bekend. Dat probeert de politie nog te achterhalen.