Mathieu van der Poel wint zware mountainbikewedstrijd in Ardennen

GRAND-HALLEUX - Mountainbiker Mathieu van der Poel heeft op tweede paasdag La Hallonienne gewonnen. Hij kwam als eerste over de finishlijn en had een voorsprong van drie minuten op zijn naaste achtervolger.

Het was in hartje Ardennen een loodzwaar parcours. Ruim 2.000 hoogtemeters en een drassig parcours, toch reed Van der Poel bijna de hele 75 km lange eenzaam voorop. De Deen Sören Nissen werd tweede maar reed op een straatlengte van Van der Poel.

Van der Poel wil als mountainbiker aan de Spelen van 2020 in Tokio deelnemen. Hij werd vorige maand vierde op een wereldbekerwedstrijd in Stellenbosch en bereidt zich de komende weken voor op wedstrijden in het Duitse Albstadt en Nove Mesto in Tsjechië.