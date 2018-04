Erik van Loon gaat weer meedoen aan Dakar: 'We hebben ambitieuze plannen'

BEST - Erik van Loon gaat na een jaar afwezigheid weer deelnemen aan de Dakar Rally. Hij gaat proberen een podiumplaats te veroveren. Als voorbereiding gaat de autocoureur uit Eersel wedstrijden rijden van de Cross Country en enkele Nederlandse rally’s.

“We hebben ambitieuze plannen”, vertelt Van Loon. “Het liefste zouden we zoveel mogelijk crosscountrywedstrijden rijden, maar dat is qua logistiek niet de beste combinatie.” Van Loon gaat tijdens de crosscountrywedstrijden wederom rijden met Wouter Rosegaar als navigator.

Rosegaar is blij terug te keren naar Dakar met een snellere auto. Hij was er afgelopen jaar ook al bij, toen met een truck. “De snelheid in de auto is toch wel wat me het beste ligt. Maar met de truck was het ook echt gaaf.”

Qatar

Van Loon en Rosegaar beginnen 17 april samen in Qatar. “Dat is een hele lastige voor mij als navigator”, zegt Rosegaar. “Maar het is ook een goede rally om de samenwerking tussen Erik en mij in de auto op de proef te stellen.”

Van Loon gaat de Nederlandse rally’s rijden met de Skoda Fabia R5, hierin zal Harmen Scholtalbers navigeren. “De eerste wedstrijden met de Fabia bevielen me beter dan verwacht”, zegt Van Loon, die na een goede rest in Zandvoort en de podiumplaats in de Zuiderzee Rally besloten om ook de wedstrijden uit de Eurol R5 Challenge te gaan rijden. “Natuurlijk heb ik nog veel te leren om meer uit de auto te halen, maar het valt me zeker niet tegen dat ik kan strijden met Bob de Jong en Jim van den Heuvel.”