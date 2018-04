Eric Hellemons verlengt contract als hoofd jeugdopleiding bij NAC Breda

BREDA - Eric Hellemons heeft zijn contract als hoofd jeugdopleiding bij NAC verlengd. Beide partijen zijn overeengekomen dat hij tot medio 2020 verbonden blijft aan de eredivisionist uit Breda.

NAC wil door met Eric Hellemons omdat de club vindt dat hij een goede tandem vormt met Tim Gilissen, die manager jeugdopleiding is bij de Bredanaars. Hellemons neemt het uitvoerende gedeelte voor zijn rekening en Gilissen meer het beleidsmatige.

Voetbalvisie

"Ik heb het echt ongelooflijk naar mijn zin bij NAC, dus ik ben blij dat ik heb kunnen bijtekenen", zegt Hellemons over zijn contractverlenging. "Voor mij is het belangrijk dat ik me kan focussen op de voetbaltechnische voortgang binnen de opleiding en dat we er met elkaar voor zorgen dat alle jeugdspelers worden opgeleid volgens dezelfde voetbalvisie.”

Hellemons, oud-speler van RBC Roosendaal, ging in 2014 bij NAC als jeugdtrainer aan de slag. Daarna was hij kort hoofdcoach van het eerste elftal om daar later onder Robert Maaskant verder te gaan als assistent-trainer. De oud-prof ging in februari 2016 fulltime aan de slag als hoofd jeugdopleiding.