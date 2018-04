Verstand, stem en Rabopasjes verloren op Paaspop, speurders hebben handenvol werk

SCHIJNDEL - Paraplu's, jassen en tassen en af en toe een kunstgebit. Het zijn de dingen die je vindt bij de afdeling gevonden voorwerpen van de NS. Zo niet op Paaspop. Daar verloren mensen vooral hun verstand en Rabopasjes.

Paaspop had twee speurders in dienst die tijdens het festival in Schijndel op zoek gingen naar verloren voorwerpen. Ze werden het vaakst ingeschakeld omdat mensen hun verstand waren verloren. De bezoekers bleken ook nogal slordig omgesprongen te zijn met hun waardigheid en hun onschuld.

Mensen raakten soms elkaar kwijt. Zij konden met een signalement naar de speurders. Die slaagden er zelfs in mensen aan elkaar te koppelen die weliswaar aan het signalement voldeden maar niet de gezochte persoon waren. Eind goed, al goed.

Rabopasjes

Uit reacties op het Facebookfilmpje over het Bureau Verloren en Gevonden voorwerpen blijkt dat sommige mensen hun stem kwijt waren. Maar de meeste mensen waren na dagen feesten bij Paaspop toch vooral hun energie kwijt.

Waren er dan helemaal geen alledaagse verloren voorwerpen? Jazeker wel. Op de officiële lijst staan opvallend veel bankpasjes. Vooral Rabopasjes. Maar dat is logisch op het Brabantse platteland.

[video:]













[facebook:]