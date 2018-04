Flinke brand in loods met pallets Waspik

De rookpluim is goed te zien in de omgeving. (Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision)

WASPIK - De brandweer is dinsdagmiddag uitgerukt naar de Hooiweg in Waspik. Er staat een loods van een bedrijf in brand. In de loods liggen onder meer houten pallets. Er komt veel rook vrij door de brand.

Het is niet bekend bij welk bedrijf de brand woedt. Het is ook nog niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Er is wel een ambulance opgeroepen.

Blusboot ingezet

De brand brak rond half drie uit. De hulpdiensten schaalden al redelijk snel op van middelbrand op naar een grote brand. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant adviseert mensen in de omgeving hun ramen en deuren te sluiten.

De brandweer is met vier wagens ter plaatse om de brand te blussen. Een blusboot is nog onderweg naar de loods.