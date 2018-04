Auto op zijn kant na botsing met andere wagen op weg tussen Oosterhout en Rijen

OOSTERHOUT - Op de weg tussen Oosterhout en Rijen is een auto op zijn kant terecht gekomen, nadat de bestuurster hiervan geen voorrang had verleend. De botsing gebeurde tegen kwart voor drie op de kruising van de Vijf Eikenweg en de Ketelbaan.

De bestuurster was op weg naar Rijen toen ze wilde afslaan. De vrouw die achter het stuur zat van een andere wagen, kon haar niet meer ontwijken en ramde de auto. Door de klap kwam de wagen op zijn kant terecht. De bestuurster hiervan is uit haar voertuig gehaald en naar een ziekenhuis gebracht. De andere  chauffeur, ook een vrouw, had wat borstklachten.



Veel hulptroepen

Na de aanrijdingen werden meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter gealarmeerd. Op de Vijf Eikenweg tussen Oosterhout en Rijen gebeuren vaker ongelukken.