Hirving Lozano niet geschorst: geen onderzoek naar slaande beweging

EINDHOVEN - PSV-speler Hirving Lozano gaat vrijuit. Er wordt geen vooronderzoek ingesteld naar de Mexicaan, die afgelopen weekend in het nieuws kwam na een vermeende slaande beweging.

Dit laat de KNVB dinsdag weten. Lozano had het tijdens PSV - NAC na 22 minuten aan de stok met NAC-aanvoerder Pablo Mari. De Mexicaan zou een slaande beweging hebben gemaakt naar Mari toe. De aanklager van de KNVB vindt het voorval niet zwaar genoeg om er een onderzoek voor in te stellen.

Tekst gaat door onder de tweet.

Intentie

PSV-watcher Twan Spierts van Omroep Brabant denkt dat het balletje nu een keer de goede kant op valt voor PSV en Lozano. "Hij had de schijn natuurlijk tegen, omdat hij dit seizoen al twee keer geschorst is en zich in een interland met Mexico afgelopen week een beweging maakt die op slaan leek." Spierts geeft aan dat vooral de intentie van Lozano opvalt. "Hij raakte Mari niet, maar het lijkt er verdacht veel op dat hij de intentie heeft om hem te slaan. Maar dit komt natuurlijk wel goed uit voor PSV en Lozano", doelt Spierts op de cruciale wedstrijden van PSV tegen AZ en Ajax.

Twee keer eerder

Lozano werd dit seizoen al twee keer geschorst. Beide keren was Heerenveen de tegenstander. Ook tijdens de afgelopen interlandperiode kwam ‘Chucky’ wegens het slaan van een speler van IJsland negatief in het nieuws.