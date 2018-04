Elektronisch stemmen: John Jorritsma daagt minister uit

EINDHOVEN - John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, heeft de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken gevraagd of Brainport mag experimenteren met elektronisch stemmen. Het is niet voor het eerst dat Jorritsma hiervoor pleit. Hij gooit nu wel het bedrijfsleven in Brainport in de strijd dat volgens hem overal in de wereld elektronisch stemmen mogelijk maakt maar in Nederland geen kans krijgt.

In een opiniestuk in het Financieele Dagblad daagt de Eindhovense burgemeester minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken officieel uit. “Minister, stuur uw ambtenaren naar ons, laat ze praten met bedrijven die serieuze voorstellen hebben”.

Zonder hacken

Jorritsma gooit nu het bedrijfsleven in Brainport in de strijd want na zijn eerste oproep hebben talloze knappe koppen in Zuidoost-Brabant zich bij de burgemeester gemeld. Het zijn bedrijven, schrijft Jorritsma, die al elektronisch stemmen mogelijk maken in het buitenland. “Zonder koppeling met het internet, dus zonder gevaar van hacken. Die wilden wel wat ontwikkelen, rekening houdend met kiesgerechtigdheid, uniciteit, toegankelijkheid, transparantie, controleerbaarheid, stemvrijheid, stemgeheim en integriteit. Waarmee ze voldeden aan de waarborgen van de Commissie-Van Beek die in 2013 werd ingesteld om te kijken naar herinvoering van elektronisch stemmen”, aldus John Jorritsma.

Experiment

Hij vraagt de minister niet naar volledig elektronisch stemmen. Hij wil beginnen met een experiment naast het stemmen met het rode potlood. Jorritsma betreurt het dat experimenten tot nu toe geen kans kregen.

“Jammer”, zegt de Eindhovense burgemeester, “want nu staan de media wéér vol van nieuws over hertellende gemeenten, omdat het tellen van de stemmen mensenwerk blijft wat bijna fouten uitlokt. Op de ruim 180.000 kiezers in Eindhoven, zat een foutmarge van 107 stemmen: dat is het verschil tussen ingeleverde stempassen en uitgebrachte stemmen. Bij een stemmachine is dat 0 (tenzij een kiezer na het inleveren van de stempas rechtsomkeer maakt). Die foutmarges, hoe klein ook, kunnen zeteltoedelingen beïnvloeden, en zaaien zo twijfel bij kiezers over de uitslag”.