Vijftien maanden cel voor Bredase Jimmy P.

Jimmy P. voor zijn Graceland in Breda

ZUTPHEN - De 62-jarige Jimmy P. uit Breda is dinsdag door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot vijftien maanden cel. P. huurde een woning in Dinxperloo waar een hennepkwekerij werd ontdekt.

Ook kreeg hij de straf voor het illegaal aftappen van stroom, valsheid in geschrift en gewoontewitwassen.

Lees ook: Kandidaat omstreden Bredase Stadspartij moet van justitie 2,5 jaar cel in voor witwassen 'Graceland'

P. had alleen UWV-uitkering, maar wel tonnen euro's op zijn rekening

De verdachte had veel contant geld. In tien jaar tijd stortte hij ruim negenhonderdduizend euro aan contanten op zijn bankrekeningen. Zijn officiƫle inkomen bestond vooral uit een UWV-uitkering. Hij kon niet vertellen aan de rechter waar al dat geld vandaan kwam.

De straf voor P. valt lager uit dan de eis van justitie. De rechter hield er rekening mee dat het onderzoek naar de zaak erg lang duurde.

Behalve de celstraf moet de Bredanaar ook nog eens 730.000 euro van het witgewassen geld aan de staat betalen.