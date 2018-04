Kind (5) gewond na botsing met bestelbus tijdens fietsen

Het kind was aan het fietsen (foto: Danny van Schijndel)

LIESHOUT - Een 5-jarig jongetje is dinsdagmiddag gewond geraakt toen hij met zijn fiets botste met een bestelbus. Dat gebeurde in een steegje achter een aantal huizen aan de Kerkloop in Lieshout.

Het kind was met een vriendje aan het fietsen. Hij zag het gevaar van de rijdende bestelbus niet en kwam hard ten val. Volgens getuigen kwam hij uiteindelijk onder een achterwiel van de bus terecht.

Het slachtoffertje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.