Burgemeester Steenbergen wil dat vandalen zich melden: 'Uiteindelijk ben je toch een keer de sigaar'

De burgemeester is de overlast in Steenbergen-Zuid meer dan zat.

STEENBERGEN - Burgemeester Ruud van den Belt van de gemeente Steenbergen is de overlast van vandalen in zijn stad spuugzat. Hij roept daarom inwoners op om verdachte dingen meteen te melden bij de politie. Ook roept hij de daders op zich te melden op zijn kantoor. "Ik ben ook jouw/jullie burgemeester en mijn deur staat voor iedereen open."

De wijk Steenbergen-Zuid wordt de laatste tijd geteisterd door vernielingen. Afgelopen weekend werd nog het huis van iemand van het buurtpreventieteam beklad en ging er een tuinhuisje in vlammen op. De week daarvoor werden net aangeplante boompjes vernield.

Onbekende daders

De gemeente probeert samen met de politie, het Openbaar Ministerie en het buurtpreventieteam een einde te maken aan de sabotage van publieke eigendommen. Helaas tot nu toe zonder succes. Ook is nog niet duidelijk wie de vandalen zijn.

Van den Belt voelt zich als burgervader verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. "Ik wil er alles aan doen om dit probleem uit de wereld te helpen. Ik vraag iedereen daarom nogmaals de ogen en oren goed open te houden en ons - politie en gemeente - in te seinen als je iets verdachts opmerkt", schrijft hij in zijn tweewekelijkse column.

'Wat je ook dwars zit, laat het me weten'

De burgemeester vindt dat de maat vol is en dat de dader of daders maar eens zo dapper moeten zijn om zich bekend te maken. "Wat je ook dwars zit, laat het me weten, dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken."