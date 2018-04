Vreemdelingen in een busje langs A67, 'Brabant is een belangrijk kruispunt voor mensenhandel'

EINDHOVEN - Negentien verstekelingen werden er maandagnacht door de politie gevonden langs de A67. De meesten hadden zich verschanst in een busje dat langs de weg stond geparkeerd, de rest verstopte zich in het naastgelegen bos. Het is de zoveelste ontdekking in Brabant van vluchtelingen die de levensgevaarlijke tocht achterin een busje of vrachtwagen maken. Wie zijn deze mensen en wat kan de provincie hier aan doen? Vijf vragen en antwoorden over deze opmerkelijke vondst.

Hoe vaak worden er verstekelingen gevonden in Brabant?

Precieze cijfers geeft de politie niet. Wel wordt bevestigd dat er regelmatig vreemdelingen worden aangetroffen. Zo werden er in oktober twee verstekelingen in een vrachtwagen gevonden bij parkeerplaats de Meelakkers langs de A67. En in augustus werd er met een wit vlaggetje gezwaaid uit een rooster van een rijdende vrachtwagen. Toen werden elf mensen in de laadruimte gevonden tussen de mango's. Ook dit was op de A67.

Wat is er zo bijzonder aan de A67?

“De A67 is een verbindingsweg die vanuit Duitsland en Nederland naar België loopt. Vanaf daar kun je doorreizen naar Frankrijk en Engeland”, zegt Els Reijnders, woordvoerder van de politie.

En hoewel Nederland veilig is, zijn er nog altijd veel vluchtelingen die eigenlijk op doorreis zijn. Vooral het Verenigd Koninkrijk is al jaren een belangrijke bestemming. 91 procent van de illegalen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk waagden, deed dat in 2017 vanuit Nederland, blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wordt er genoeg gedaan om mensensmokkel en het doorreizen van vreemdelingen in Nederland tegen te gaan?

“Er is de afgelopen tijd meer aandacht voor gekomen. De politie doet er redelijk wat aan”, zegt Mirjam van Reisel, hoogleraar in Tilburg en expert op het gebied van mensensmokkel. Maar volgens haar is het dweilen met de kraan open: “Het heeft uiteindelijk geen zin om bussen en vrachtwagens te blijven controleren. Deze mensen hebben alles opgegeven om hierheen te komen. Dat doen ze echt niet zomaar.” Naarmate het moeilijker wordt om op een legale manier Europa binnen te komen, zullen ze het volgens Van Reisen steeds meer op stiekeme manier proberen. Met alle risico’s van dien.

Van Reisen schat de kans groot in dat de problemen de komende tijd gaan toenemen. Het huidige beleid in Europa werkt volgens haar mensensmokkel in de hand en Brabant is als grensprovincie een belangrijk ‘kruispunt’. “Dit moet bij de bron worden aangepakt. De provincie moet naar de landelijke politiek stappen en zeggen: Wij worden hier als grensprovincie mee geconfronteerd. Jullie moeten hier in het buitenlandse beleid meer mee doen.”

Maken de mensen die nu zijn gevonden kans op asiel?

De mensen die maandagnacht werden gevonden, komen volgens de politie grotendeels uit Irak. Dat wordt in Nederland gezien als een veilig land. De kans is dus groot dat deze mensen hier niet mogen blijven. “Syriërs en Eritreeërs zijn een aparte groep”, zegt Van Reisel. "Mensen die uit die landen komen, krijgen meestal asiel. Daar is de ellende heel groot." Irakezen maken alleen in uitzonderlijke gevallen kans op opvang in Nederland.

Wat gaat er nu met deze verstekelingen gebeuren?

"Er wordt eerst gekeken wie deze mensen zijn en ze zullen worden geregistreerd", zegt Reijnders. Op basis daarvan wordt gekeken waar ze heen moeten. Mochten deze mensen bijvoorbeeld al in België of Duitsland zijn geregistreerd, dan worden ze daarheen gestuurd. Anders moeten ze in Nederland naar een aanmeldcentrum in Ter Apel (Groningen) of Zevenaar (Gelderland).