Vliegverkeer Eindhoven Airport voorlopig geen last van grote computerstoring, vluchten wel vertraagd

EINDHOVEN - Eindhoven Airport heeft voorlopig nog geen last van de computerproblemen bij de Europese luchtverkeersleiding, Eurocontrol. Volgens het vliegveld kan alles gewoon doorgaan. Toch zijn dinsdag alle vluchten vertraagd.

De Europese luchtverkeersleiding Eurocontrol in Brussel liet dinsdag weten dat het vluchtmanagementsysteem is uitgevallen. Dat zorgt ervoor dat de helft van alle Europese vluchten dinsdagavond is vertraagd.

Duizenden vluchten vertraagd

In totaal vliegen er dinsdag in Europa zo'n 29.500 vluchten. De helft daarvan vertrekt dus later dan gepland. Het is niet precies bekend welke vliegvelden getroffen zijn door de computerstoring.

Volgens Eindhoven Airport hebben zij geen hinder van de storing en hoeven reizigers niet bang te zijn dat vluchten vanuit Brabant zijn vertraagd. "Ik kan u melden dat de luchthavenoperatie van Eindhoven Airport als gevolg hiervan op dit moment geen hinder ondervindt", laat een woordvoerder van Eindhoven Airport dinsdag weten.

Alle Eindhovense vluchten vertraagd

Opvallend is wel dat dinsdag alle Eindhovense vluchten later vertrekken dan gepland. Dat varieert van enkele minuten vertraging (bijvoorbeeld bij de vlucht naar Lissabon en Málaga) tot één à anderhalf uur vertraging(bijvoorbeeld bij de vlucht naar Bologna en Gran Canaria).

Eindhoven Airport kan niet zeggen of deze vertragingen horen bij de normale gang van zaken of dat dergelijk oponthoud uitzonderlijk is.