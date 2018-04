Kind aangereden door auto in Rosmalen, met spoed naar ziekenhuis gebracht

ROSMALEN - Een kind is rond halfzes aangereden door een auto op de Groote Wielenlaan in Rosmalen. Een ambulance heeft het slachtoffertje met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om ondersteuning te verlenen. Een trauma-arts is in de ambulance meegegaan. Wat de verwondingen van het kind zijn, is nog onbekend.

Over de toedracht van het ongeluk is ook nog niets bekend.